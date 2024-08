Gewinnmitnahmen bei Nvidia nach der Super-Rally mit 43 Prozent innerhalb von nur drei Wochen. Am Montag verliert die Aktie des Chipherstellers 2,5 Prozent - vor den Zahlen gehen die Anleger offensichtlich auf Nummer sicher. Belastet wird der Kurs durch Aussagen der Bank of America und von Jefferies.Die Bank of America warnt in einer Studie davor, dass das Risiko einer Enttäuschung durch Nvidia an der Börse unterschätzt werden könnte. Kommt es zur Enttäuschung, dürfte das den gesamten Markt belasten. ...

