Gemischtes Bild an der New Yorker Börse: mauer Start in die neue Woche für den Nasdaq 100, der Dow Jones auf Rekordhoch. Die UBS bleibt für US-Aktien optimistisch und verweist als Stütze auf die von der Fed in Aussicht gestellte Leitzinssenkung und auf ein insgesamt gesundes Gewinnwachstum bei den Unternehmen.Der Dow Jones kletterte um 0,3 Prozent auf 41.240 Punkte. Seit Jahresbeginn liegt der wichtigste Index der Welt nun mit 9,4 Prozent im Plus. Zweitgrößter Gewinner im Dow nach 3M mit einem Plus ...

