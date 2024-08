Berlin - Die Union legt in der von Insa gemessenen Wählergunst zu, dagegen büßt die AfD leicht an Zustimmung ein. Das berichtete "Bild" unter Berufung auf den neuen Meinungstrend des Instituts, der am Freitagnachmittag, also noch vor dem Anschlag von Solingen, aber auch am Samstag und am Montagvormittag erhoben wurde.



Wäre am Sonntag Bundestagswahl, kämen CDU/CSU demnach auf 31,5 Prozent, ein Punkt mehr als in der Vorwoche. Auch die Grünen legen um einen Punkt auf 11,5 Prozent zu. Die FDP verbessert sich leicht um 0,5 auf 5,5 Prozent. Dagegen verlieren SPD und AfD je einen halben Punkt auf 15 Prozent beziehungsweise 18,5 Prozent. Das BSW liegt bei 9 Prozent (-0,5), die Linke unverändert bei 3 Prozent, die Sonstigen bei 6 Prozent (-1).



Insa-Chef Hermann Binkert sagte der "Bild": "Die Bürger sprechen der Union hohe Kompetenz bei Sicherheit und Terrorbekämpfung zu." Befragt worden waren 2.004 Personen.

© 2024 dts Nachrichtenagentur