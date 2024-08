Berlin - Die Mehrheit der Deutschen erhofft sich von Neuwahlen und einer danach mutmaßlich unionsgeführten Bundesregierung wenig. Das ist das Ergebnis einer Forsa-Umfrage für den "Stern" und RTL.



Nur eine Minderheit von 37 Prozent erwartet, dass das Land nach Neuwahlen besser regiert würde als von der gegenwärtigen Ampelkoalition. 59 Prozent glauben das nicht: 43 Prozent erwarten keine größeren Unterschiede zwischen einer unionsgeführten und der jetzigen Regierung; 16 Prozent meinen sogar, dass das Land schlechter geführt werde als heute. 4 Prozent äußern sich nicht.



Wenig überraschend ist, dass Wähler von CDU/CSU zu 78 Prozent eine Verbesserung erwarten, aber immerhin ein Fünftel von ihnen (18 Prozent) sieht keine nennenswerten Unterschiede. Verschlechterungen erwarten mit 45 Prozent am ehesten die Anhänger der Grünen. Die Wähler anderer Parteien gehen überwiegend nicht von größeren Veränderungen aus. So sehen das je 54 Prozent der Anhänger von SPD, FDP und des Bündnisses Sahra Wagenknecht, aber auch 49 Prozent der Wähler der AfD.



Die Daten wurden vom Markt- und Meinungsforschungsinstitut Forsa am 22. und 23. August 2024 telefonisch erhoben. Datenbasis: 1.006 Befragte. Die Fragestellung lautete: "Wenn es in Deutschland zu Neuwahlen kommen sollte und die Bundesregierung danach von der CDU und CSU angeführt würde: Würde das Land dann besser regiert als von der gegenwärtigen Regierung aus SPD, Grünen und FDP, würde das Land schlechter regiert oder gäbe es da keine größeren Unterschiede?"

© 2024 dts Nachrichtenagentur