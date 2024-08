TON Crash durch Telegram-Aus? Diese Coins können davon profitieren!

Am Wochenende wurde der Telegram-Gründer, Pavel Durov, in Paris in seinem Privatjet verhaftet. Denn es wird ihm Beihilfe zu einer Reihe von Verbrechen und zur Verbreitung von unliebsamen Informationen unterstellt, welche im Kontrast zu den einheitlichen Narrativen stehen.

Im Krieg stirbt die Wahrheit zuerst und für Verbrecher und Diktatoren ist sie wie Gift, weshalb einige ganz andere Absichten dahinter vermuten. Dabei sind zentrale Plattformen wie X, Telegram und Rumble besonders stark gefährdet.

Denn sie können nicht von korrupten und skrupellosen Entitäten zur Verschleierung ihrer Verbrechen missbraucht werden, während gleichzeitig laut Ansicht von immer mehr die angeblich kritischen Medien immer gleichgeschalteter werden.

Von dieser Entwicklung könnten jedoch einige dezentrale Projekte profitieren, von denen wir im folgenden Beitrag einmal einige der Spannendsten und Populärsten von ihnen vorstellen wollen. Denn die Sensibilisierung für das Thema könnte sie demnächst stärker von Bedeutung werden und auch steigen lassen. Tauchen Sie jetzt ein in die dezentrale Social-Media-Welt!

Mask Network

Der am höchsten bewertete Coin aus der Kategorie Kommunikation und Social Media ist das Mask Network. Es wurde errichtet, um zwischen dem bisherigen Web2 und dem Web3 der Blockchains eine Brücke zu bauen. Dabei sollen die Vorteile des Web3 in das Web2 gebracht werden, wie die Privatsphäre und die vielfältigen Krypto-Angebote.

Dabei lässt sich die Software in Browser wie Chrome, Firefox und Opera integrieren oder auch als App nutzen. Mit ihrer Hilfe können die Nachrichten in traditionellen Social-Media-Diensten zwischen den Kommunikationspartnern verschlüsselt werden.

Ebenso enthält es diverse Tools für Kryptowährungen wie Kurse, Kaufdienste und Handelsmöglichkeiten, welche bequemerweise direkt in den sozialen Medien des Web2 bereitgestellt werden.

Aber auch NFT-Avatare sind möglich, während ebenso ein Web3-Profil geboten wird. Hinzu kommen Marktplätze und ein dezentraler Datenspeicher für die privaten Daten in Zusammenarbeit mit Arweave.

Somit ist das Mask Network nicht auf den Aufbau eines eigenen Social-Media-Netzwerkes angewiesen und macht sich stattdessen die der anderen Angebote auf einmal zunutze. Auf diese Weise kann es schneller eine größere Anzahl von Anwendern erreichen. Mit Hinblick auf den Schutz der Meinungsfreiheit ist es hingegen nur für Chats hilfreich, wobei es weiterhin abhängig von Dritten bleibt und jederzeit verboten werden könnte.

Mastodon

Ein weiterer besonders erwähnenswerter, dezentraler Social-Media-Anbieter ist Mastodon. Im Unterschied zu anderen Social-Media-Plattformen ist die Plattform dezentral ausgelegt und wird von einer Reihe unterschiedlicher Server mit eigenen Regeln betrieben. Je nach den persönlichen Interessen und Werten können die Nutzer dann den jeweiligen Server wählen.

Gebündelt werden diese jedoch über das sogenannte Fediverse, das auch andere Angebote wie PeerTube, Pixelfed und weitere umfasst. Mastodon kann einen höheren Datenschutz ermöglichen und den Nutzern wieder mehr Kontrolle geben. Die Daten werden dabei nicht zentral verwaltet, sodass sie nicht mit einem einzigen Angriff erbeutet werden können.

Zwar gibt es keine eigene Kryptowährung von Mastodon, aber dennoch ist es eine der bekanntesten und etabliertesten Social-Media-Plattformen des Web3. Sollten die letzten unzensierten und populären Social-Media-Anwendungen X, Telegram und Rumble von den Regierungen zur Zensur gezwungen werden, ist es vermutlich eine der besten Alternativen.

Wie auch auf X können Nutzer Beiträge auf Mastodon teilen. Zudem lassen sich bestimmte Inhalte mit Warnungen versehen, um sensible Gruppe zu schützen. Um unerwünschte Inhalte wird sich von der gemeinschaftsbasierten Moderation gekümmert. Allerdings plant Mastodon auch künftig keine eigenen Kryptowährungen und NFTs zu integrieren.

Shiba Shootout

Shiba Shootout nutzt die Viralität des Memecoin-Marktes, um diese in seine neue Erlebnisplattform zu kanalisieren. Diese soll die in letzter Zeit zu reinen Spekulationsobjekten verkommenen Memetoken wiederbeleben, indem sie die Macht der Gemeinschaft und der Innovationen nutzt.

Unter anderem bietet sie Nutzern für die Beisteuerung von Inhalten Belohnungen in $PLAY-Coins. Somit werden Anreize für Plattformaktivität und eine höhere Qualität geschaffen, was sich wiederum förderlich auf die Nachfrage und entsprechend den Kurs auswirken dürfte. Dabei bereichert Shiba Shootout den Memecoin-Bereich mit einer der vielversprechendsten Kombinationsmöglichkeiten.

Zur digitalen Erlebniswelt im passenden Stil des Wilden Westens gehören auch Meme-Wettbewerbe, welche die Kreativität der Community und die Erstellung von lustigen Memes sowie die Viralität fördern sollen. Hinzu kommen verschiedene Spiele wie Western-Shooter, Kartenspiele, Schatzsuchen und einiges mehr.

Verwaltet werden soll Shiba Shootout dezentral, damit die Interessen der Gemeinschaft am besten bewahrt werden können. Überdies kann es sich somit am besten nach den Wünschen der Zielgruppe entwickeln. Zudem spendet es regelmäßig einen Anteil der Einnahmen an gemeinnützige Organisationen.

Von Shiba Shootout gibt es auch eine eigene Kryptowährung, welche sich derzeit noch im Presale befindet. Dieser hat zügig mehr als 1 Mio. USD eingenommen und bietet die Coins derzeit noch für einen Preis von 0,02 USD an. Bemerkenswert ist auch die hohe Staking-Rendite für frühe Unterstützer von 903 % pro Jahr.

Cyber

Es gibt bereits für unterschiedlichste Branchen Ethereum-Layer-2s und Cyber bringt nun eine für dezentrale Social-Media-DApps heraus. Mit ihrer Hilfe sollen sich die Herausforderungen der sozialen DApps auf ETH lösen lassen, wozu Skalierbarkeit, Nutzererfahrung und Entwicklerunterstützung gehören, wobei sie auf Soziales und Inhaltserstellung optimiert wurde.

Entwickelt wurde Cyber auf der Skalierungslösung von EigenDA und mit dem OP Stack von Optimism, um somit niedrige Gebühren für Social-Media-Applikationen zu gewährleisten. Die ganze Nutzererfahrung soll besonders nahtlos sein und sogar Renditen für überbrückte Assets ermöglichen, wobei es auch interoperabel mit der EVM ist.

Mithilfe von Cyber lassen sich Wallets integrieren und die Accounts über Passkey und WebAuthn ohne Seed einfach nutzen. Über Gas-Delegierung und Sponsoring kann man sogar gebührenfreie Transaktionen durchführen.

Dank der dezentralisierten Sequenzierung und Überprüfung können zentrale Fehlerpunkte ausgeschlossen, welche das ganze Netzwerk beeinträchtigen. Verwaltet wird Cyber über eine dezentrale Governance, bei welcher sich die Staker und anderen Inhaber an wichtigen Entscheidungen beteiligen können.

Noch befindet sich das Projekt am Anfang und es wurde erst das Testnetz gestartet. Als Nächstes wird das Hauptnetz erfolgen und im vierten Quartal der Launch von CyberDB. Der Token selbst wird zudem für eine Reihe von AirDrops berechtigen. Unterstützt wird es von Animoca Brands, Binance Labs, Multicoin Capital, Sky Capital, Delphi Digital und weiteren.

Base Dawgz

Ein weiteres auf die Gemeinschaft ausgelegtes Projekt ist der Memecoin Base Dawgz, welcher die Krypto-Community mithilfe von Share-and-Earn zu neuen kreativen Höchstleistungen bringen will. Denn somit könnten sie noch stärker motiviert werden, als sie es ohnehin schon kostenlos bei den Memecoins sind.

Base Dagwz will die Base Chain erobern, bei der es sich um die führenden Ethereum-Layer-2 in Bezug auf die Anzahl der DEX-Trader handelt. Sie hat trotz ihres Starts vor gerade einmal einem Jahr schon eine beeindruckende Entwicklung hingelegt, was auch auf die Verbindung zu Coinbase zurückzuführen ist. Dies kommt wiederum den Memecoins der Chain zugute.

Allerdings ist Base Dawgz interoperabel aufgestellt, sodass er ebenso Ethereum, Solana, Avalanche und BNB Smart Chain erobern kann. Somit könnte er schneller auf eine große Nutzerbasis und höhere Liquiditätszuflüsse kommen, welche sich wiederum positiv auf den Preis bemerkbar machen.

Das erfolgreichste und beliebteste Thema des Memecoin-Marktes sind die Shiba Inu. Bisher gibt es jedoch noch keinen Marktführer auf der Base-Chain. Genau diese Position soll nun Base Dawgz einnehmen und den blauen Brett von den Matt-Furie-Comics verdrängen. Laut Analysten wie ClayBro hat er ein großes Potenzial und könnte sich vervielfältigen.

Nur noch für weniger als zwei Tage kann der adrenalinsüchtige Shiba-Inu-Wingsuit-Flieger im Presale erworben werden. Derzeit werden die Coins für 0,008173 USD und mit einer Staking-Rendite in Höhe von 778,8 % pro Jahr angeboten. Sobald noch mehr Anleger von diesem passiven Einkommen nach der Listung erfahren, könnte der $DAWGZ-Coin explodieren.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.