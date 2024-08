Die Drogen reisten in Handelscontainern aus Südamerika, versteckt zwischen legalen Waren, zu portugiesischen Häfen, von wo aus sie auf dem Landweg zu verschiedenen Orten in Spanien transportiert wurden, berichtet Hortoinfo.es. Bildquelle: Pixabay Agenten der Nationalpolizei haben in einer gemeinsamen Operation mit der Kriminalpolizei Portugals eine kriminelle Organisation...

Den vollständigen Artikel lesen ...