Nach dem ersten amtlich bestätigten Fund eines Japankäfers in Bayern Anfang August sind jetzt zwei weitere männliche Käfer in Fallen der Bayerischen Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL) gefunden worden: einer ebenfalls in der Nähe von Lindau, ein anderer bei Kiefersfelden. Bildquelle: Pixabay Die LfL hat die Kontrolle in diesen Grenzregionen mit weiteren Fallen...

