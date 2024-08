© Foto: DALL*E



Der ganze Markt wartet auf die Nvidia Earnings, die am Mittwoch nach der US-Börsenglocke veröffentlich werden. Womit Anleger rechnen können.Ein Sell-the-News-Szenario ist für Nvidia nach einem so starken Anstieg der Aktie seit dem Tief am 5. August natürlich möglich. Weitere Kursgewinne sind aber auch möglich, wenn der Chiphersteller ein weiteres starkes Quartal mit nach oben korrigierten Prognosen vorlegt. Die Nvidia-Aktie brach am 23. Mai aus einer Konsolidierung aus, nachdem das Unternehmen einen Anstieg des Quartalsgewinns um 455 Prozent gemeldet hatte. Die Ergebnisse markierten das vierte Quartal in Folge mit einem dreistelligen Gewinn- und Umsatzwachstum. Vor allem die Umsatzprognose …