Zürich - Accelleron hat im ersten Halbjahr 2024 deutlich mehr verdient. Sowohl der operative als auch der Reingewinn zogen markant an. Geholfen hat dabei der Wegfall von Kosten für den Aufbau als eigenständige Organisation. Der operativen Gewinn (EBITA) erhöhte sich in den ersten sechs Monaten um knapp 19 Prozent auf 128,2 Millionen US-Dollar und die entsprechende Marge um 1,3 Prozentpunkte auf 25,4 Prozent, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. ...

