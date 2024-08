Bern - Der Bund unterstützt die Wirtschaft seit Jahren bei der Entschärfung des Fachkräftemangels. Die Eidgenössische Finanzkontrolle kommt in einem neuen Bericht zum Schluss, dass diese Massnahmen nur begrenzt wirkten. Es bestehe weiterhin Handlungsbedarf. In der Schweiz herrscht wie in vielen weiteren europäischen Ländern in mehreren Branchen ein Mangel an Fachkräften. Betroffen sind unter anderem die Maschinenindustrie-, die Elektro- und die IT-Branche. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...