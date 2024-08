In der abgelaufenen Woche schauten die Anleger gespannt auf einen kleinen Skiort im US-Bundesstaat Wyoming. So trafen sich in "Jackson Hole" die Spitzen der Notenbanken, womit dieses Event unter der besonderen Beachtung der Marktteilnehmer stand. Mit der vielfach erwarteten Rede des US-Notenbankchefs Jerome Powell wurden die Erwartungen nicht enttäuscht!Augen auf den Arbeitsmarkt gerichtet!Während die US-Notenbank in den vergangenen Monaten immer wieder besonders die Bekämpfung der Inflation in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...