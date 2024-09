Die Deutsche Telekom ist an der Aktie derzeit nicht zu bremsen. Auch zu Beginn der neuen Handelswoche zählt der Magenta-Konzern wieder zu den stärksten Werten im DAX und hat einmal mehr ein neues Mehrjahreshoch aufgestellt. Für neue Impulse sorgt dabei eine bullishe Studie von Bernstein Research.Die T-Aktie sei inzwischen ein "Frontrunner", so Analyst Ottavio Adorisio in einer neuen Studie. Während die Risiken abnehmen würden, blieben die Aussichten gut. Er blickt vor allem auch auf den Kapitalmarkttag ...

