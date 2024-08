London - Die 90er-Jahre-Band Oasis geht wieder auf Tournee. Das teilten die chronisch zerstrittenen Brüder Liam und Noel Gallagher am Dienstag mit. "This is it, this is happening", schrieben beide in einer gemeinsamen Erklärung.



Konzerttermine sind demnach der 4. und 5. Juli 2025 im Cardiff Principality Stadium, der 11., 12., 19. und 20. Juli im Manchester Heaton Park, der 25./26. Juli sowie 2. und 3. August im London Wembley Stadium, der 8./9. August im Edinburgh Scottish Gas Murrayfield Stadium sowie der 16. und 17. August im Dublin Croke Park. Der Ticketverkauf soll an diesem Samstag starten.



Oasis hatten sich 1991 gegründet und gelten als erfolgreichste Vertreter des Britpop. Die Band hat bis heute weltweit rund 80 Millionen Tonträger verkauft. Zu ihren bekanntesten Songs gehören "Wonderwall" (1995) oder "Don't Look Back in Anger" (1996). 2009 hatten Oasis das Ende der Band verkündet.

