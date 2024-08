E-Mobilität und Energiewende verschlingen große Mengen an Kupfer. Bergbaugesellschaften mit Kupfer freuen sich Das meiste Kupfer fördert Chile, gefolgt von Peru. Im vergangenen Jahr kamen rund fünf Millionen Tonnen Kupfer aus den Minen Chiles. Bei einer Gesamtproduktion weltweit von rund 22.000 Millionen Tonnen Kupfer fördert Chile also in etwa ein Viertel des globalen Volumens. An Reserven sollen in Chile geschätzte 190 Millionen Tonnen Kupfer noch schlummern. Peru besitz da deutlich weniger. Kupfer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...