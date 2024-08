Die MBB SE, Hauptaktionärin der Friedrich Vorwerk Gruppe (FVG) und Beteiligungsholding, hat ihren Anteil von 36% Anfang 2023 kontinuierlich auf 49,97% in diesem Jahr erhöht und erwarb 2024 ca. 621k Aktien (3,1%). Vor dem Börsengang der FVG im Jahr 2021 zu einem Kurs von 45,00 EUR war die MBB SE mit 66,67 % bereits der größte Aktionär. Die Entscheidung der MBB SE, ihre Beteiligung trotz der letzten schwierigen Jahre erneut zu erhöhen, unterstreicht ihr Vertrauen in die FVG. Dieses Vertrauen wird durch die starken Q2-Ergebnisse der FVG mit einem Umsatzanstieg um 27% auf EUR 117 Mio., einer unerwartet robusten EBIT-Marge von 10,7% (+680 Basispunkte gegenüber dem Vorjahr) und einem Auftragsbestand von EUR 1,2 Mrd. bestätigt. Trotz des Kursanstiegs von c. 100% ggü. dem Vorjahr bestätigen die Analysten von mwb research ihr Kaufen-Rating mit einem Kursziel von EUR 24,00 aufgrund der schnellen Margenerholung und des starken Auftragsbestandes. Die vollständige Analyse ist verfügbar unter https://www.research-hub.de/companies/Friedrich%20Vorwerk%20Group%20SE





© 2024 AlsterResearch