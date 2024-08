Der auf SAP-Anwendungen spezialisierte IT-Dienstleister All for One Group hat jüngst die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023/24 (per Ende September) vorgelegt. Die Firma erzielte in den ersten neun Monaten einen Umsatzzuwachs von vier Prozent auf 378,8 Millionen Euro. Das operative Ergebnis (Ebit) vor M & A-Effekten legte um 81 Prozent auf 20,7 Millionen Euro zu. Die Ebit-Marge verbesserte sich von 3,1 auf 5,5 Prozent. Da auch die Auftragslage robust ist und sich stark entwickelt, ...

