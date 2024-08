EQS Newswire / 27.08.2024 / 11:00 CET/CEST



BANGKOK (THAILAND)/STUTTGART (DEUTSCHLAND) - Media OutReach Newswire - 27. August 2024 - Porsche Design hat seine Zusammenarbeit mit dem thailändischen Bauträger Ananda Development zum Bau des Porsche Design Tower Bangkok bekannt gegeben. Die Residenz der absoluten Luxusklasse in Sukhumvit 38 zielt auf eine sehr vermögende Klientel ab und wird die erste ihrer Art in Asien und weltweit die dritte sein. Das Projekt beinhaltet 22 exklusive Duplex- und Quadplex-‚Sky Villas' mit einer Fläche zwischen 525 bis 1.135 Quadratmetern (Durchschnittspreis: 15 Millionen US-Dollar, Preis für die teuersten Wohnungen: 40 Millionen US-Dollar). Mit dem Bau soll Anfang nächsten Jahres begonnen werden, wobei der Abschluss des Projekts für Ende 2028 vorgesehen ist.





Über Porsche Design:

Im Jahr 1963 hat Professor Ferdinand Alexander Porsche mit dem 911 eines der bedeutendsten Designobjekte der Zeitgeschichte geschaffen. Mit seiner Vision, die Prinzipien und den Mythos Porsche über die Grenzen des Automobils hinaus zu tragen, hat er 1972 die exklusive Lifestyle-Marke Porsche Design gegründet. Seine Philosophie und seine Designsprache lebt bis heute in allen Porsche Design-Produkten weiter. Jedes Porsche Design-Produkt steht für außergewöhnliche Präzision und Perfektion auf einem hohen technologischen Innovationslevel und für eine einzigartige Symbiose aus intelligenten Funktionen und puristischem Design. Entworfen vom Studio F. A. Porsche in Österreich. Weltweit erhältlich in Porsche Design Stores, in exklusiven Warenhäusern, im Fachhandel und dem offiziellen Online-Store ( porsche-design.com ).



Über Ananda Development:

Ananda Development Public Company Limited ist führend beim Bau von Eigentumswohnungen an erstklassigen Standorten entlang der Skytrain-Routen in Bangkok. Die Bauprojekte von Ananda zeichnen sich durch ihren Stil, Modernität und hervorragende Qualität zu angemessenen Preisen aus. Das Unternehmen führt auch Bauprojekte für bekannte Marken wie IDEO, IDEO MOBI und Ashton durch. Ananda baut sein Corporate Image aus, während es gleichzeitig kontinuierlich Lösungen für neue urbane Lifestyles vorstellt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.ananda.co.th .



