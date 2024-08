Im Vergleich zu vielen anderen Aktien, insbesondere aus dem Finanzsektor, hat sich die Notierung der DWS Group von den Marktturbulenzen Anfang des Monats vollständig erholt. Damit kommt nun ein Widerstand in Sicht, der bisher den Weg in Richtung des Jahreshochs bei 38,44 Euro versperrt hat.Der Sommer verlief für Aktionäre des Vermögensverwalters DWS Group holprig. Vom Jahreshoch bei 38,44 Euro am 3. Juni ging es bis auf 32,92 Euro nach unten. Dabei wurden sowohl die 50-Tage-Linie als auch die 100-Tage-Linie ...

Den vollständigen Artikel lesen ...