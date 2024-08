Die Pyramid AG hat enttäuschende vorläufige Zahlen für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht. Der Konzernumsatz sank auf rund 31 Mio. Euro, was einem Rückgang von rund 19% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Das EBITDA halbierte sich nahezu auf EUR 1,4 Mio., die Marge betrug nur noch 4,5%. Aufgrund der schwachen Geschäftsentwicklung und der verschlechterten Aussichten hat Pyramid die Prognose für 2024 angepasst. Der erwartete Konzernumsatz wurde auf EUR 70-73 Mio. (zuvor EUR 78-80 Mio. ) und das EBITDA auf EUR 3,8-4,2 Mio. (zuvor EUR 5,6-5,8 Mio. ) gesenkt; was in der Mitte der Prognose eine Absenkung der Erwartungen von 10-30% entspricht. Trotz der Anpassungen bestätigt mwb research seine KAUF-Empfehlung , allerdings mit einem reduzierten Kursziel von EUR 1,60 (bisher EUR 2,40), was einem Aufwärtspotenzial von rund 50% entspricht. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Pyramid%20AG





