FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES QINETIQ PRICE TARGET TO 525 (465) PENCE - 'OVERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK CUTS AB FOODS TO 'SELL' (HOLD) - PRICE TARGET 2190 (2290) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES COSTAIN GROUP PRICE TARGET TO 105 (80) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES CUTS STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 1270 (1330) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 606 (583) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES PERSIMMON PRICE TARGET TO 1969 (1842) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES TAYLOR WIMPEY PRICE TARGET TO 191 (184) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES REINITIATES BELLWAY WITH 'BUY' - PRICE TARGET 3646 PENCE - JEFFERIES REINITIATES CREST NICHOLSON WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 230 PENCE - RBC CUTS AB FOODS PRICE TARGET TO 2750 (2900) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES JD SPORTS FASHION PRICE TARGET TO 160 (155) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1920 (1760) PENCE - 'NEUTRAL'



