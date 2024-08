Die Pinduoduo-Aktie (WKN: A2JRK6) gehörte in den letzten 24 Monaten zu den erfolgreichsten chinesischen Aktien, doch gestern schockierte der E-Commerce-Gigant die Börse mit einem Kurseinbruch um fast -30%. Was steckt hinter dem massiven Wertverlust und wie könnte es nun mit der Pinduoduo-Aktie weitergehen? Starker Anstieg der Kosten Der Pinduoduo-Konzern ist den meisten Konsumenten in Deutschland und Europa unter der Marke "Temu" bekannt. Die chinesische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...