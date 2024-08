Lange ist es her: Im Januar 2018 markierte die Continental-Aktie (543900) bei 257,40 Euro ihr Rekordhoch. Anschließend sorgte der Transformationsprozess in der Automobilindustrie, die Corona-Pandemie und zuletzt die zusammenbrechende Inlandskonjunktur für fallende Kurse - im Tief bis an die 50-Euro-Marke. Trotzdem gibt es einen Hoffnungsschimmer, der dem Titel heute Auftrieb gibt, nachdem ein Analyst diesen Fakt entsprechend positiv herausstellte.

