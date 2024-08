© Foto: Eduardo Munoz Alvarez/FR171643 AP/AP/dpa



Während der DAX sich langsam an sein Allzeithoch herankämpft, ist Brause-Gigant Coca-Cola schon auf einem neuen Höchststand angekommen. Bewegung gibt es auch bei Continental und Daimler Truck. Die Highlights am Dienstag.Der US-Index Dow Jones Industrial hat am Montag einen neuen Höchststand erreicht, konnte diesen jedoch nicht halten und schloss nur mit einem kleinen Plus. Besonders die stark beachteten Technologiewerte gerieten dabei unter Druck und verzeichneten Verluste. Der Dax steht am Dienstagmittag um 0,3 Prozent höher bei 18.674 Punkten. Der MDax stieg um 0,4 Prozent auf 25.268 Punkte und der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 legte ebenfalls 0,2 Prozent zu. Meta: Zensur angeordnet …