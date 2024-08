Hamburg (ots) -- Der erfahrene Manager folgt zum 1.10.2024 auf Matthias Klingenstein, der zu den RHÖN Kliniken wechselt und für eine Optimierung und Intensivierung der Zusammenarbeit der Rhön-Servicegesellschaften innerhalb der Asklepios Gruppe sorgtJan Rasmus (44) tritt zum 1. Oktober die Stelle des Konzernbereichsleiters und Geschäftsführers der Asklepios Servicegesellschaften an. Er folgt auf Matthias Klingenstein, der künftig eine Optimierung und Intensivierung der Zusammenarbeit der Serviceeinheiten der RHÖN Kliniken mit denen im Asklepios Konzern vorantreiben wird. "Mit Jan Rasmus gewinnen wir einen äußerst erfahren und schon über viele Jahre für Asklepios tätigen Manager zurück, mit dem sich Asklepios hervorragend für die künftigen Herausforderungen in der Branche positioniert", sagt Joachim Gemmel, CEO der Asklepios Kliniken Gruppe. Jan Rasmus wechselt von der FACT-Gruppe, einem Unternehmen der St. Franziskus-Stiftung Münster, zurück zu Asklepios, wo er bereits elf Jahre lang bis Mitte 2023 in unterschiedlichen Leitungsfunktionen erfolgreich Verantwortung für die Servicegesellschaften in Hamburg getragen hat. "Matthias Klingenstein wird eine zentrale Rolle bei der verstärkten Zusammenarbeit der Rhön-Servicegesellschaften im Konzernverbund spielen. Ich bin zuversichtlich, dass er in seiner neuen Funktion bei den RHÖN Kliniken die komplexen Aufgaben der Servicegesellschaften hervorragend meistern wird", so Dr. Stefan Stranz, Mitglied des Vorstands der RHÖN-Klinikum AG.Jan Rasmus stammt aus Bergen auf Rügen und hat nach seiner Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger in Stralsund studiert und den Abschluss als Diplom-Betriebswirt erlangt. Seine Karriere in der Klinikbranche begann 2007 im HANSE-Klinikum Stralsund. 2011 wechselte er zu den Damp Kliniken als Betriebsstättenleiter der Service-Gesellschaft in Stralsund. Für Asklepios war Jan Rasmus dann von Mitte 2012 bis Mitte 2023 tätig und übernahm in dieser Zeit als Leiter der Servicegesellschaften Hamburg die Geschäftsführung unterschiedlicher Gesellschaften mit mehr als 2.000 Mitarbeiter:innen, bevor er Mitte 2023 als Konzerngeschäftsführer der FACT-Gruppe zur St. Franziskus Stiftung nach Münster wechselte. "Ich freue mich außerordentlich auf meine Rückkehr zur Asklepios Gruppe und auf die vielen bekannten und neuen Kolleginnen und Kollegen bei RHÖN, Mediclin und Asklepios. Ich bin sehr gespannt auf die Ansätze, mit denen auf die unterschiedlichen Herausforderungen in den Dienstleistungsbereichen reagiert wird, und freue mich, in Zukunft den erfolgreichen Weg gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen fortzusetzen", so Jan Rasmus.Kontakt für Rückfragen:https://www.asklepios.com/konzern/unternehmen/aktuell/pressekontakt/Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaAKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingRübenkamp 22622307 HamburgTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comgesundleben.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenwww.instagram.com/asklepiosklinikenwww.linkedin.com/company/asklepios/Anmeldung zum Asklepios Newsletter:https://www.asklepios.com/konzern/newsletter-anmeldung/Pflege-Blog: "Wir sind Pflege" (https://wir-sind-pflege.blog/)Original-Content von: Asklepios Kliniken GmbH & Co. KGaA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/65048/5851787