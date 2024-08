Nachdem sich jüngst die irische Billig-Fluglinie bei der Politik über die hohen Kosten an den deutschen Flughäfen echauffierte hatte, lassen die Iren Taten folgen und beginnen mit den ersten Flugstreichungen. Mehr Infos dazu gibt es hier. Die irische Billigfluggesellschaft Ryanair kündigte am Dienstag an, ihr Flugangebot ab dem nächsten Sommer am Flughafen Berlin um 20 Prozent zu reduzieren, was laut Reuters zu einem Wegfall von 750.000 Sitzplätzen führt. Als Grund nannte das Unternehmen, dass weder ...

Den vollständigen Artikel lesen ...