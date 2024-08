Das Modell "Ampere. StoragePro E3" nutzt prismatische Lithium-Eisenphosphat-Zellen und lässt sich laut Datenblatt bis 231 Kilowattstunden kaskardieren. EKD begründet die lange Nutzungsperspektive mit "ersten Testergebnissen aus den Laboren", garantiert die volle Leistung allerdings nur für zehn Jahre. An der Entwicklung des Designs war das Studio F. A. Porsche beteiligt. Mehr leisten, länger halten, sicherer arbeiten - das soll der neue Speicher "Ampere. StoragePro" (ASP) von Energiekonzepte Deutschland (EKD). An der Entwicklung war das Studio F. A. Porsche beteiligt. EKD zufolge wurden so zum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...