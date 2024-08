Das Finanzinstitut Convexity wird Teil der Luxcara Gruppe. Luxcara akquiriert, strukturiert, finanziert und betreibt Energieinfrastruktur-Projekte als langfristiger Investor. Der Vermögensverwalter Luxcara übernimmt die in Berlin ansässige Convexity GmbH & Co. KG. Das Portfolio von Luxcara umfasst neben Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen auch Infrastruktur, wie Ladestationen für Elektrofahrzeuge und Anlagen für die Herstellung von grünem Wasserstoff in Europa. Convexity ist ein nach dem Wertpapierinstitutsgesetz ...

