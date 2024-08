Markus Weingran - Mein Tipp: SMARTBROKER+: https://broker-tipp.de/ (Werbung) Willkommen bei der Börsenlounge mit Markus Weingran. Die Themen heute: Tesla | Nvidia | Daimler Truck & China lässt Preise für Seltene Erden kräftig anziehen - Hier geht es zum wallstreetONLINE Börsenlounge Musterdepot: https://www.wallstreet-online.de/userinfo/845904-mweingran - Die Börsenlounge gibt es täglich um 14 Uhr live auf wallstreet:online TV. Jetzt den Kanal abonnieren und keine Sendung mehr verpassen! https://www.youtube.com/@wallstreetonlinetv - subconfirmation=1 00:00 Begrüßung Tops & Flops - Gewinnmitnahmen bei Vonovia Die Angst vor den Nvidia-Zahlen Coca-Cola - neues Allzeithoch Tesla - gefangen im nächsten Zollstreit mit China XPeng -Produktion in Europa geplant Seltene Erden - so reagiert China auf das Chip-Importverbot Seltene Erden-Aktie kommt ins Musterdepot Zip - der nächste Profiteur der Öffnung des Apple Bezahluniversums - BHP - Übernahmehunger ist weiterhin groß Flughafen Zürich - Zahlen enttäuschen Intershop - Schweizer Immobilienwert mit Perspektive Termine -was liefert Crowdstrike - Daimler Truck - Goldman stuft ab Traton -Goldman bleibt neutral Continental - UBS setzt auf Aufspaltungsfantasie Zuschauerfragen