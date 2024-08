In seiner Rede zu den wirtschaftlichen Aussichten im Rosengarten in der Downing Street warnte Premierminister Keir Starmer am Dienstag, dass "die Dinge schlechter werden, bevor sie besser werden". Weitere Zitate Der im Oktober anstehende Haushalt wird schmerzhaft sein. Diejenigen, die die breitesten Schultern haben, sollten die schwerste Last tragen. ...

