Jerusalem - Die israelischen Streitkräfte haben am Dienstag eine weitere Geiselbefreiung gemeldet. Spezialeinheiten hätten einen 52-Jährigen aus dem Gazastreifen gerettet, der seit dem 7. Oktober von der Hamas festgehalten wurde, hieß es in einer Erklärung.



Der Mann sei Beduine und Vater von elf Kindern. Er soll von seinem Sicherheitsjob in einer Verpackungsfabrik aus entführt worden sein, und hat damit 326 Tage in Gefangenschaft verbracht. Der Mann sei gesund und werde in einem Krankenhaus weiteren Gesundheitschecks unterzogen, hieß es weiter.



Es ist nach Angaben der Armee die vierte erfolgreiche Operation zur Rettung lebender israelischer Geiseln aus der Geiselhaft der Hamas und die achte lebende Geisel, die aus Gaza gerettet wurde. In weiteren Operationen waren dutzende tote Geiseln gefunden worden.



Die Zahl der verbleibenden Geiseln im Gazastreifen ist damit von ursprünglich etwa 250 auf nunmehr wahrscheinlich 108 gesunken. Es ist unklar, wie viele davon noch am Leben sind.

