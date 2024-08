Kursentwicklung und Prognosen

Die Airbus-Aktie zeigte zu Beginn des Handelstages einen minimalen Anstieg und erreichte ein vorläufiges Tageshoch bei 142,06 EUR. Damit setzt sich die Aktie leicht über dem Eröffnungspreis von 141,50 EUR ab. Analysten prognostizieren für die Airbus SE (ex EADS)-Aktie ein Kursziel von durchschnittlich 161,33 EUR. Sollte sich der Kurs in diese Richtung weiterentwickeln, könnte das bisherige 52-Wochen-Hoch von 172,82 EUR in Reichweite geraten. Trotz der jüngsten Gewinne bleibt der aktuelle Kurs deutlich über dem 52-Wochen-Tief von 120,24 EUR, das im Oktober 2023 markiert wurde.

Wirtschaftliche Perspektiven und Quartalszahlen

Die jüngsten Quartalszahlen weisen auf einen Umsatz von 16,00 Mrd. EUR hin, etwas höher als im Vorjahr mit 15,90 Mrd. EUR. Der Gewinn [...]

Hier weiterlesen