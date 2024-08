Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research hat sich die 3U Holding AG im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) im Rahmen der Erwartungen bewegt, durch einen Goldverkauf jedoch einen Veräußerungsgewinn von rund 1 Mio. Euro erzielt. In der Folge senkt der Analyst leicht das Kursziel, erneuert aber das positive Rating.

Nach Analystenaussage setze das Management mit dieser Transaktion seinen eindrucksvollen Track-Record bei der Realisierung erheblicher Wertsteigerungen im Portfolio fort. So sei seit 2017 in Summe bei einem Investitionsvolumen von 98 Mio. Euro neben laufenden Ergebnisbeiträgen ein Wertvolumen von 325 Mio. Euro verbunden mit einem Nettozufluss von 208 Mio. Euro realisiert worden. Soweit sich die Rahmenbedingungen nicht weiter verschlechtern, erwarte der Vorstand nach dem Übergangsjahr ab 2025 wieder eine positivere operative Entwicklung. Insgesamt bleibe der Analyst daher zuversichtlich, dass die Marburger Beteiligungsgesellschaft mit ihrem Fokus auf die drei Megatrends Digitalisierung im Mittelstand, Erneuerbare Energien und Onlinehandel mit Schwerpunkt klimafreundliche Technologien die im Rahmen der MISSION 2026+ definierten Ziele mittelfristig umsetzen könne. Auf Basis der aktualisierten Sum-of-the-Parts-Bewertung sieht der Analyst den fairen Wert des Papiers bei 3,30 Euro (zuvor: 3,50 Euro) und erneuert das Rating "Kaufen".



