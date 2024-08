Limburg - Der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) hat scharfe Kritik am BSW und der Parteivorsitzenden Sahra Wagenknecht geübt. "Das Bündnis Sahra Wagenknecht ist ganz stark auf die Person zugespitzt", sagte Bischof Georg Bätzing dem "Tagesspiegel" (Mittwochausgabe). "Das hat Charme, weil Frau Wagenknecht für ein klares politisches Profil steht." Entscheidend sei für ihn aber das Parteiprogramm.



"Das BSW spricht sich für den russischen Präsidenten Wladimir Putin aus in einer Situation, in der Russland ein souveränes Land überfallen hat und seit fast drei Jahren mit Krieg überzieht", so Bätzing. "Dabei sterben auf beiden Seiten Zigtausende Menschen." Wer angesichts dessen mit Putin sympathisiere, "hat für mich keine politische Autorität und gefährdet zentrale demokratische und völkerrechtliche Grundsätze und unsere europäische Friedensordnung", sagte der DBK-Vorsitzende.

© 2024 dts Nachrichtenagentur