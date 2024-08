Berlin (ots) -Anpassung der Gesamtjahresprognose:Halbjahreszahlen der Smartbroker Holding AG besser als erwartet- 1. Halbjahr 2024 besser als geplant- Anhebung der Prognose 2024Das erste Halbjahr 2024 verlief für die Smartbroker Holding AG operativ deutlich besser als erwartet:- Umsatzentwicklung: 25,5 Mio. Euro (Plan 24,9 Mio. Euro)- EBITDA-Entwicklung: 2,9 Mio. Euro (Plan 0,2 Mio. Euro)Vor allem beim Ergebnis, aber auch auf Umsatzseite liegen diese Zahlen deutlich über der im Februar 2024 vorgestellten Guidance. Die Gründe dafür sind vielschichtig. Besonders interessant ist es, sich die Zahlen aufgeschlüsselt nach den beiden wesentlichen Geschäftsbereichen - Media und Transaktion - anzuschauen: Hier zeigen sich unterschiedliche Entwicklungen.Bereich Media:Der Bereich Media war in den ersten 6 Monaten geprägt von leicht höheren Umsätzen als geplant. Vor allem im 2. Quartal 2024 hat hier die Dynamik zugenommen.Die Kosten im Bereich Media entsprechen der Planung.Diese Entwicklungen führen für diesen Bereich zu einem Umsatzplus von ca. 1,3 Mio. Euro gegenüber der bisherigen Planung: 12,3 Mio. Euro statt 11,6 Mio. Euro. Das EBITDA steigt dadurch in diesem Bereich von geplanten 1,3 Mio. Euro auf 2,3 Mio. Euro.Die Smartbroker Holding AG geht davon aus, dass das aktuelle Umsatzniveau für das Gesamtjahr 2024 als Planungsannahme verwendet werden kann.Bereich Transaktionen:Im Bereich der Transaktionen liegt das EBITDA ebenfalls deutlich über der Planung, wenn auch die Umsätze geringfügig hinter der Planung zurückbleiben. Aufgeschlüsselt ergibt sich hier ein komplexes Bild. So führte die Entwicklung der Märkte dazu, dass die Trades pro Kunde nach der zunächst plangemäßen Entwicklung in den ersten beiden Monaten des Jahres im Verlauf von März und Juni abnahmen. Die überplanmäßige Entwicklung der Bestandsprovisionen, zinsnahen Einkünften und Einnahmen aus Lombardkrediten konnte dies im Bereich Transaktionen aber fast ausgleichen, sodass der Umsatz mit 13,2 Mio. Euro nur knapp unter dem Plan von 13,3 Mio. Euro liegt.Dass auch in diesem Bereich das EBITDA deutlich über der Planung liegt (0,9 Mio. Euro statt minus 1,0 Mio. Euro), ist auf geringere Kosten zurückzuführen, die im gesamten Bereich der Transaktionen anfielen. Der größte Unterschied zur Planung findet sich in den Kosten für das Neukundenmarketing. Da die Smartbroker Holding AG mit den Marketingaktivitäten erst deutlich später als ursprünglich geplant begann, liegt auch die Anzahl der Neukunden bisher hinter dem Plan für das Jahr 2024 zurück.Für die zweite Jahreshälfte geht die Smartbroker Holding AG von den folgenden wesentlichen Entwicklungen aus:- Weiterhin stabiles Geschäft im Bereich Media auf dem aktuellen Niveau- Allgemeine Kosten (ohne Neukundenmarketing SMARTBROKER+) im Bereich Media und Transaktionen auf dem aktuellen Niveau- steigende Kosten für Neukundenmarketing SMARTBROKER+ in Q4 2024Unter Berücksichtigung aller Einflussfaktoren hat die Gesellschaft daher die Guidance für das Jahr 2024 wie folgt angepasst:- Umsatz: 50-55 Mio. Euro (unverändert)- EBITDA: 3 bis 5 Mio. Euro (vorher: minus 1 bis +3 Mio. Euro)- Neukunden: 20.000 bis 30.000 (unverändert)Für Q4 plant die Smartbroker Holding AG eine deutliche Verstärkung der Marketingaktivitäten für den SMARTBROKER+ und damit einhergehend eine signifikante Zunahme von Neukunden. Die technische und operative Basis dafür hat die Gesellschaft in den vergangenen Monaten geschaffen. Im Fokus der Werbemaßnahmen stehen unter anderem anstehende maßgebliche Produkterweiterungen. Für September ist beispielsweise der Start des Krypto-Handels geplant, der bereits in der Beta-Phase getestet wird.Die Smartbroker Holding AG geht davon aus, mithilfe der geplanten Produkterweiterungen sowie der entsprechenden Werbemaßnahmen das ursprüngliche Ziel von 20.000 bis 30.000 Neukunden im Jahr 2024 erreichen zu können.Über die Smartbroker-Gruppe:Die Smartbroker-Gruppe betreibt unter anderem SMARTBROKER+ - einen Online-Broker, der als einziger Anbieter in Deutschland das umfangreiche Produktspektrum der klassischen Broker mit den äußerst günstigen Konditionen der Neobroker verbindet. Gleichzeitig betreibt die Gruppe im Bereich Medien vier reichweitenstarke Börsenportale, die Privatanleger mit Kapitalmarktinformationen versorgen (wallstreet-online.de, boersenNews.de, FinanzNachrichten.de und ARIVA.de). Mit mehreren Hundert Millionen monatlichen Seitenaufrufen ist die Gruppe der mit Abstand größte verlagsunabhängige Finanzportalbetreiber im deutschsprachigen Raum und unterhält die größte Finanz-Community.Pressekontakt:presse@smartbroker-holding.deOriginal-Content von: Smartbroker Holding AG, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164812/5852097