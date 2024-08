Der Australische Dollar (AUD) wird wahrscheinlich in einer Seitwärtsrange von 0,6750/0,6790 handeln. Mittelfristig deutet ein übermäßiger Anstieg auf eine weitere AUD-Stärke hin; angesichts der überkauften Bedingungen bleibt abzuwarten, ob 0,6870 in Reichweite ist, so die Devisenstrategen Quek Ser Leang und Lee Sue Ann von der UOB Group. Bewegung in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...