Nach einem schwachen Start in die Woche ist die Aktie von Nvidia am Dienstag gefragt. Im frühen Handel an der Wall Street klettert der Titel des KI-Profiteurs um 1,5 Prozent auf 128,30 Dollar und nähert sich so langsam wieder dem Rekordhoch an. Für gute Stimmung sorgt eine positive Studie von Truist Securities.Analyst William Stein hat das Kursziel für Nvidia vor den Zahlen von 140 auf 145 Dollar angehoben und die Einschätzung auf "Kaufen" belassen. "Regelmäßige Gespräche mit Komponenten-Käufern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...