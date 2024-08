The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 27.08.2024

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 27.08.2024



ISIN Name

US30205M2008 EXICURE INC. DL-,0001

CA42727B1094 HERITAGE CANNABIS HLDGS

CA64128F7039 NEVADA COPPER CORP.

CA75955T1030 RELIQ HEALTH TECHS

DE000CZ45YW7 COBA MTH S.P67

KYG7785S1075 SANAI HEALTH IND. GRP

US34962G1094 FORTE BIOSCIENCES DL-,001

