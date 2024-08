Stabilität und Ausblick

Die Brenntag SE-Aktie zeigte am heutigen Handelstag erneut positive Entwicklungstendenzen. Im XETRA-Handel kletterte der Kurs um 2,1 Prozent auf 66,54 EUR, womit das Papier bei 66,66 EUR sein bisheriges Tageshoch markierte. Der Umsatz betrug 71.614 Aktien. Bereits im Vorjahr erhielt die Aktie eine Dividende von 2,10 EUR und für das kommende Jahr wird eine Steigerung auf 2,12 EUR erwartet.

Am 01.03.2024 erreichte die Aktie ihren 52-Wochen-Höchststand bei 87,12 EUR, was nunmehr 30,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liegt. Der tiefste Stand der letzten 52 Wochen wurde am 14.08.2024 mit 62,24 EUR verzeichnet, was 6,91 Prozent unter dem heutigen Kurs liegt.

Finanzielle Leistung und Prognosen

Brenntag SE legte am 13.08.2024 die Zahlen für das am 30.06.2024 endende Quartal vor. Das Ergebnis [...]

Hier weiterlesen