Der globale Vermögensverwalter Aberdeen zeigt: Die aktuelle Amtszeit von Präsident Trump ist die einzige, in der in den ersten 100 Tagen S&P 500, Dow Jones und der FTSE World Index allesamt gefallen sind. Für die Analyse blickte Aberdeen zurück bis ins Jahr 1993, als Bill Clinton mit seinem inzwischen berühmten Wahlkampfslogan «It's the economy, stupid!» die Wahl gewann. Der S&P 500 verzeichnete bis zum 21. April 2025 einen Rückgang um 891,04 Punkte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...