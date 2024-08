Im Juli dominierte das nach wie vor reichliche Angebot an Winterzwiebeln die heimischen Verkaufsregale. Der Bedarf zeigte sich den Temperaturen angepasst ruhig, berichtet der AgrarMarkt Austria (AMA). Bildquelle: Pixabay Anfang August steht dann die Ablöse durch Sommerzwiebeln an, welche allerdings hitzebedingt vor allem bei Qualität und Kaliber nicht an die Herbstaussaat...

