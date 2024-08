© Foto: picture alliance / NurPhoto | Jakub Porzycki



Der Tech-Investor Ross Gerber reiht sich in den Chor der Lobeshymnen vor den Geschäftszahlen des Chipriesen ein. Nvidia wird heute Abend nach US-Börsenschluss seinen heißt erwarteten Gewinnbericht präsentieren."Wenn Sie Nvidia nicht besitzen, verpassen Sie buchstäblich eine Revolution", sagte Ross Gerber, Mitbegründer von Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, gegenüber Yahoo Finance. Gerber meinte weiter, dass diejenigen, die nicht in Nvidia investieren, mit Leuten vergleichbar seien, die "nicht in Napoleon während der Französischen Revolution investierten". Seit Nvidia sich auf Chips für autonome Autos und leistungsstarke KI-Chips konzentriert, hat Gerber über seine Firma …