InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Aug 28

Purchase of own shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / August 28, 2024 / The Company announces that on 27 August 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 27 August 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 10,000 Lowest price paid per share: £ 74.5600 Highest price paid per share: £ 75.5000 Average price paid per share: £ 74.9863

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 159,738,468 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 10,000 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 27 August 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 10,000 Highest price paid (per ordinary share) £ 75.5000 Lowest price paid (per ordinary share) £ 74.5600 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 74.9863

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 27/08/2024 09:59:10 BST 92 74.9800 XLON 1058280621219574 27/08/2024 10:01:18 BST 80 75.0200 XLON 1058280621219777 27/08/2024 10:02:07 BST 62 74.9800 XLON 1058280621219851 27/08/2024 10:10:11 BST 92 74.9400 XLON 1058280621220622 27/08/2024 10:10:11 BST 62 74.9000 XLON 1058280621220626 27/08/2024 10:10:52 BST 48 74.9000 XLON 1058280621220651 27/08/2024 10:17:13 BST 81 74.8600 XLON 1058280621220965 27/08/2024 10:19:12 BST 68 74.8800 XLON 1058280621221038 27/08/2024 10:25:08 BST 70 74.9200 XLON 1058280621221462 27/08/2024 10:31:03 BST 69 74.9000 XLON 1058280621221965 27/08/2024 10:40:38 BST 70 74.8800 XLON 1058280621222525 27/08/2024 10:48:02 BST 47 74.9000 XLON 1058280621222896 27/08/2024 10:50:45 BST 47 74.9600 XLON 1058280621223003 27/08/2024 11:01:31 BST 61 74.9800 XLON 1058280621223701 27/08/2024 11:03:41 BST 59 74.9800 XLON 1058280621223914 27/08/2024 11:05:10 BST 59 74.9400 XLON 1058280621224030 27/08/2024 11:08:27 BST 66 74.9000 XLON 1058280621224275 27/08/2024 11:13:09 BST 51 74.9400 XLON 1058280621224456 27/08/2024 11:13:09 BST 22 74.9400 XLON 1058280621224457 27/08/2024 11:26:18 BST 38 74.8800 XLON 1058280621224942 27/08/2024 11:26:18 BST 20 74.8800 XLON 1058280621224943 27/08/2024 11:27:10 BST 46 74.8400 XLON 1058280621224971 27/08/2024 11:27:10 BST 25 74.8400 XLON 1058280621224972 27/08/2024 11:37:07 BST 81 74.7800 XLON 1058280621225575 27/08/2024 11:39:59 BST 53 74.7200 XLON 1058280621225783 27/08/2024 11:41:05 BST 47 74.6800 XLON 1058280621225849 27/08/2024 11:42:41 BST 25 74.7000 XLON 1058280621226028 27/08/2024 11:47:38 BST 82 74.6800 XLON 1058280621226244 27/08/2024 11:58:23 BST 16 74.6200 XLON 1058280621226698 27/08/2024 11:58:23 BST 35 74.6200 XLON 1058280621226699 27/08/2024 12:01:19 BST 44 74.5600 XLON 1058280621226804 27/08/2024 12:05:00 BST 67 74.5800 XLON 1058280621227036 27/08/2024 12:05:00 BST 8 74.5800 XLON 1058280621227037 27/08/2024 12:12:39 BST 70 74.6000 XLON 1058280621227401 27/08/2024 12:19:11 BST 49 74.5600 XLON 1058280621227677 27/08/2024 12:25:52 BST 60 74.6600 XLON 1058280621228023 27/08/2024 12:31:49 BST 12 74.6200 XLON 1058280621228296 27/08/2024 12:32:35 BST 37 74.6200 XLON 1058280621228318 27/08/2024 12:37:00 BST 60 74.6200 XLON 1058280621228473 27/08/2024 12:52:29 BST 58 74.6800 XLON 1058280621229140 27/08/2024 12:52:46 BST 49 74.6400 XLON 1058280621229149 27/08/2024 12:52:46 BST 16 74.6400 XLON 1058280621229150 27/08/2024 13:02:37 BST 52 74.7000 XLON 1058280621229623 27/08/2024 13:02:49 BST 52 74.6600 XLON 1058280621229626 27/08/2024 13:08:31 BST 50 74.7200 XLON 1058280621229817 27/08/2024 13:14:30 BST 46 74.6600 XLON 1058280621230046 27/08/2024 13:21:11 BST 57 74.6400 XLON 1058280621230249 27/08/2024 13:21:12 BST 46 74.6000 XLON 1058280621230255 27/08/2024 13:28:17 BST 4 74.6400 XLON 1058280621230480 27/08/2024 13:28:17 BST 42 74.6400 XLON 1058280621230481 27/08/2024 13:30:27 BST 45 74.6600 XLON 1058280621230600 27/08/2024 13:31:58 BST 10 74.7000 XLON 1058280621230795 27/08/2024 13:31:58 BST 36 74.7000 XLON 1058280621230796 27/08/2024 13:38:39 BST 56 74.7600 XLON 1058280621231128 27/08/2024 13:41:04 BST 47 74.7600 XLON 1058280621231283 27/08/2024 13:45:26 BST 79 74.8400 XLON 1058280621231668 27/08/2024 13:52:08 BST 69 74.8400 XLON 1058280621231927 27/08/2024 14:00:11 BST 71 74.8400 XLON 1058280621232325 27/08/2024 14:21:09 BST 46 74.8200 XLON 1058280621233391 27/08/2024 14:35:30 BST 92 74.8600 XLON 1058280621233974 27/08/2024 14:36:13 BST 74 74.8200 XLON 1058280621234011 27/08/2024 14:49:45 BST 40 74.7600 XLON 1058280621236121 27/08/2024 14:49:45 BST 12 74.7600 XLON 1058280621236122 27/08/2024 14:50:33 BST 57 74.7200 XLON 1058280621236317 27/08/2024 14:50:33 BST 35 74.7200 XLON 1058280621236318 27/08/2024 14:52:45 BST 63 74.6800 XLON 1058280621236509 27/08/2024 15:00:27 BST 93 74.7600 XLON 1058280621237205 27/08/2024 15:01:27 BST 91 74.7200 XLON 1058280621237244 27/08/2024 15:02:05 BST 94 74.6800 XLON 1058280621237264 27/08/2024 15:02:07 BST 92 74.6400 XLON 1058280621237268 27/08/2024 15:02:20 BST 78 74.6400 XLON 1058280621237283 27/08/2024 15:07:00 BST 78 74.6800 XLON 1058280621237558 27/08/2024 15:07:00 BST 4 74.6800 XLON 1058280621237559 27/08/2024 15:12:25 BST 69 74.7600 XLON 1058280621237798 27/08/2024 15:14:34 BST 68 74.7800 XLON 1058280621237913 27/08/2024 15:19:09 BST 73 74.8000 XLON 1058280621238256 27/08/2024 15:21:56 BST 68 74.8200 XLON 1058280621238433 27/08/2024 15:29:00 BST 55 74.8200 XLON 1058280621238786 27/08/2024 15:29:45 BST 35 74.8200 XLON 1058280621238917 27/08/2024 15:29:45 BST 14 74.8200 XLON 1058280621238918 27/08/2024 15:31:25 BST 49 74.8600 XLON 1058280621239600 27/08/2024 15:33:13 BST 50 74.8200 XLON 1058280621239845 27/08/2024 15:33:19 BST 51 74.7800 XLON 1058280621239856 27/08/2024 15:35:31 BST 92 74.7800 XLON 1058280621240100 27/08/2024 15:38:24 BST 72 74.8000 XLON 1058280621240422 27/08/2024 15:38:32 BST 58 74.7400 XLON 1058280621240456 27/08/2024 15:42:51 BST 88 74.7200 XLON 1058280621240916 27/08/2024 15:44:12 BST 93 74.7800 XLON 1058280621241049 27/08/2024 15:45:25 BST 81 74.7600 XLON 1058280621241151 27/08/2024 15:45:52 BST 94 74.7200 XLON 1058280621241191 27/08/2024 15:51:58 BST 62 74.7800 XLON 1058280621242108 27/08/2024 15:54:24 BST 17 74.7400 XLON 1058280621242443 27/08/2024 15:54:24 BST 18 74.7400 XLON 1058280621242444 27/08/2024 15:54:24 BST 12 74.7400 XLON 1058280621242445 27/08/2024 15:54:24 BST 4 74.7400 XLON 1058280621242446 27/08/2024 15:55:29 BST 75 74.8400 XLON 1058280621242628 27/08/2024 15:55:29 BST 17 74.8400 XLON 1058280621242630 27/08/2024 15:55:33 BST 16 74.7800 XLON 1058280621242640 27/08/2024 15:55:33 BST 78 74.7800 XLON 1058280621242641 27/08/2024 15:56:03 BST 86 74.8000 XLON 1058280621242705 27/08/2024 15:56:20 BST 74 74.7600 XLON 1058280621242722 27/08/2024 15:57:03 BST 50 74.7800 XLON 1058280621242829 27/08/2024 15:57:23 BST 10 74.7200 XLON 1058280621242870 27/08/2024 15:57:23 BST 10 74.7200 XLON 1058280621242871 27/08/2024 15:57:23 BST 71 74.7200 XLON 1058280621242872 27/08/2024 16:00:25 BST 51 74.8200 XLON 1058280621243236 27/08/2024 16:02:01 BST 58 74.8800 XLON 1058280621243508 27/08/2024 16:02:44 BST 45 74.9000 XLON 1058280621243653 27/08/2024 16:03:22 BST 47 74.8800 XLON 1058280621243717 27/08/2024 16:03:50 BST 57 74.8400 XLON 1058280621243801 27/08/2024 16:05:25 BST 79 74.8800 XLON 1058280621244114 27/08/2024 16:06:57 BST 70 74.8600 XLON 1058280621244293 27/08/2024 16:12:21 BST 61 74.9200 XLON 1058280621244710 27/08/2024 16:12:21 BST 11 74.8800 XLON 1058280621244711 27/08/2024 16:13:30 BST 50 74.9600 XLON 1058280621244835 27/08/2024 16:13:30 BST 32 74.9600 XLON 1058280621244836 27/08/2024 16:15:02 BST 50 75.0400 XLON 1058280621245041 27/08/2024 16:15:02 BST 19 75.0400 XLON 1058280621245042 27/08/2024 16:16:47 BST 36 75.0800 XLON 1058280621245233 27/08/2024 16:16:47 BST 30 75.0800 XLON 1058280621245234 27/08/2024 16:16:47 BST 4 75.0800 XLON 1058280621245235 27/08/2024 16:19:18 BST 7 75.1200 XLON 1058280621245463 27/08/2024 16:19:18 BST 10 75.1200 XLON 1058280621245464 27/08/2024 16:19:18 BST 9 75.1200 XLON 1058280621245465 27/08/2024 16:21:37 BST 93 75.1600 XLON 1058280621245694 27/08/2024 16:21:37 BST 19 75.1200 XLON 1058280621245708 27/08/2024 16:21:37 BST 37 75.1200 XLON 1058280621245711 27/08/2024 16:23:36 BST 52 75.1200 XLON 1058280621246082 27/08/2024 16:26:07 BST 53 75.2200 XLON 1058280621246386 27/08/2024 16:26:22 BST 32 75.2200 XLON 1058280621246413 27/08/2024 16:26:56 BST 14 75.2600 XLON 1058280621246442 27/08/2024 16:26:56 BST 40 75.2600 XLON 1058280621246443 27/08/2024 16:27:14 BST 35 75.2200 XLON 1058280621246480 27/08/2024 16:27:14 BST 10 75.2200 XLON 1058280621246481 27/08/2024 16:27:14 BST 10 75.2200 XLON 1058280621246482 27/08/2024 16:30:37 BST 70 75.3600 XLON 1058280621246879 27/08/2024 16:31:31 BST 59 75.3600 XLON 1058280621247054 27/08/2024 16:31:31 BST 60 75.3200 XLON 1058280621247057 27/08/2024 16:31:32 BST 43 75.3200 XLON 1058280621247063 27/08/2024 16:31:32 BST 24 75.3200 XLON 1058280621247064 27/08/2024 16:33:42 BST 70 75.3200 XLON 1058280621247392 27/08/2024 16:36:09 BST 73 75.2600 XLON 1058280621247674 27/08/2024 16:38:03 BST 17 75.3000 XLON 1058280621247939 27/08/2024 16:38:03 BST 55 75.3000 XLON 1058280621247940 27/08/2024 16:39:15 BST 72 75.3200 XLON 1058280621248020 27/08/2024 16:43:24 BST 50 75.3400 XLON 1058280621248300 27/08/2024 16:43:24 BST 13 75.3400 XLON 1058280621248301 27/08/2024 16:43:24 BST 1 75.3000 XLON 1058280621248312 27/08/2024 16:43:24 BST 11 75.3000 XLON 1058280621248313 27/08/2024 16:43:24 BST 10 75.3000 XLON 1058280621248314 27/08/2024 16:43:24 BST 18 75.3000 XLON 1058280621248315 27/08/2024 16:43:24 BST 18 75.3000 XLON 1058280621248316 27/08/2024 16:46:28 BST 66 75.3400 XLON 1058280621248600 27/08/2024 16:47:33 BST 15 75.2800 XLON 1058280621248673 27/08/2024 16:48:23 BST 56 75.3400 XLON 1058280621248786 27/08/2024 16:49:13 BST 8 75.3600 XLON 1058280621248912 27/08/2024 16:49:13 BST 38 75.3600 XLON 1058280621248913 27/08/2024 16:52:59 BST 30 75.3600 XLON 1058280621249207 27/08/2024 16:52:59 BST 20 75.3600 XLON 1058280621249208 27/08/2024 16:52:59 BST 16 75.3600 XLON 1058280621249209 27/08/2024 16:56:04 BST 71 75.4000 XLON 1058280621249413 27/08/2024 16:57:45 BST 36 75.4000 XLON 1058280621249524 27/08/2024 16:59:54 BST 39 75.4000 XLON 1058280621249820 27/08/2024 17:00:02 BST 67 75.4400 XLON 1058280621249931 27/08/2024 17:01:03 BST 76 75.4800 XLON 1058280621250104 27/08/2024 17:01:22 BST 20 75.5000 XLON 1058280621250140 27/08/2024 17:01:22 BST 13 75.5000 XLON 1058280621250141 27/08/2024 17:01:22 BST 10 75.5000 XLON 1058280621250142 27/08/2024 17:01:22 BST 18 75.5000 XLON 1058280621250143 27/08/2024 17:02:47 BST 3 75.4400 XLON 1058280621250258 27/08/2024 17:02:47 BST 25 75.4400 XLON 1058280621250259 27/08/2024 17:03:30 BST 13 75.4000 XLON 1058280621250305 27/08/2024 17:03:30 BST 1 75.4000 XLON 1058280621250306 27/08/2024 17:03:30 BST 1 75.4000 XLON 1058280621250307 27/08/2024 17:03:30 BST 6 75.4000 XLON 1058280621250308 27/08/2024 17:03:30 BST 1 75.4000 XLON 1058280621250309 27/08/2024 17:04:45 BST 9 75.4000 XLON 1058280621250379 27/08/2024 17:05:06 BST 63 75.4000 XLON 1058280621250407 27/08/2024 17:06:10 BST 81 75.4600 XLON 1058280621250505 27/08/2024 17:06:41 BST 60 75.4200 XLON 1058280621250555 27/08/2024 17:11:06 BST 50 75.4000 XLON 1058280621250883 27/08/2024 17:13:07 BST 93 75.4000 XLON 1058280621251124 27/08/2024 17:13:21 BST 46 75.3600 XLON 1058280621251163 27/08/2024 17:14:47 BST 45 75.3600 XLON 1058280621251370 27/08/2024 17:16:04 BST 55 75.3800 XLON 1058280621251475 27/08/2024 17:16:06 BST 92 75.3600 XLON 1058280621251478 27/08/2024 17:16:09 BST 60 75.3200 XLON 1058280621251489 27/08/2024 17:16:51 BST 76 75.3200 XLON 1058280621251540 27/08/2024 17:18:35 BST 46 75.3600 XLON 1058280621251760 27/08/2024 17:18:38 BST 48 75.3200 XLON 1058280621251863 27/08/2024 17:20:01 BST 65 75.3400 XLON 1058280621252017 27/08/2024 17:20:11 BST 27 75.3200 XLON 1058280621252050 27/08/2024 17:20:11 BST 18 75.3200 XLON 1058280621252051 27/08/2024 17:20:48 BST 47 75.2800 XLON 1058280621252113 27/08/2024 17:20:53 BST 44 75.2800 XLON 1058280621252125 27/08/2024 17:22:43 BST 69 75.3000 XLON 1058280621252317 27/08/2024 17:24:00 BST 14 75.3000 XLON 1058280621252421 27/08/2024 17:24:00 BST 55 75.3000 XLON 1058280621252422 27/08/2024 17:24:00 BST 24 75.3000 XLON 1058280621252423 27/08/2024 17:24:00 BST 1 75.3000 XLON 1058280621252425 27/08/2024 17:24:00 BST 4 75.3000 XLON 1058280621252426 27/08/2024 17:24:00 BST 40 75.3000 XLON 1058280621252427 27/08/2024 17:24:12 BST 46 75.2400 XLON 1058280621252454 27/08/2024 17:24:12 BST 33 75.2400 XLON 1058280621252455 27/08/2024 17:25:00 BST 43 75.2000 XLON 1058280621252534 27/08/2024 17:25:11 BST 19 75.2000 XLON 1058280621252569 27/08/2024 17:26:03 BST 55 75.2600 XLON 1058280621252713 27/08/2024 17:26:11 BST 45 75.2600 XLON 1058280621252724 27/08/2024 17:26:55 BST 55 75.2600 XLON 1058280621252754 27/08/2024 17:26:55 BST 14 75.2600 XLON 1058280621252755 27/08/2024 17:26:55 BST 23 75.2600 XLON 1058280621252756 27/08/2024 17:27:18 BST 55 75.2600 XLON 1058280621252813 27/08/2024 17:28:00 BST 50 75.2600 XLON 1058280621252943 27/08/2024 17:28:00 BST 15 75.2600 XLON 1058280621252944 27/08/2024 17:28:00 BST 6 75.2600 XLON 1058280621252945 27/08/2024 17:28:16 BST 14 75.2600 XLON 1058280621253024 27/08/2024 17:28:16 BST 74 75.2600 XLON 1058280621253025 27/08/2024 17:29:00 BST 45 75.3000 XLON 1058280621253179 27/08/2024 17:29:49 BST 20 75.2800 XLON 1058280621253418 27/08/2024 17:29:49 BST 95 75.2800 XLON 1058280621253423 27/08/2024 17:29:50 BST 2 75.2800 XLON 1058280621253424

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC





View the original press release on accesswire.com