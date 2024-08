Neben den Edelmetallen Gold und Silber haben sich in den vergangenen 3 Jahren vor allem Kupfer, Uran und Lithium als gute Renditequellen erwiesen. Mit steigenden Zinsen seit 2022 hat sich die Refinanzierungs-Situation leicht verschlechtert, die Inflationierung bei den Nebenkosten belastet die Angebotsseite und hat die Spotpreise in die Höhe schnellen lassen. Der anfängliche Lithium-Hype in 2021 konnte sich schließlich nicht bewahrheiten, in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...