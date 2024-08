Emittent / Herausgeber: Parmantier & Cie. GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

PARMANTIER & CIE nimmt die Berichterstattung über die INDUS Holding AG auf



28.08.2024 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





28.08.2024 Pressemitteilung PARMANTIER & CIE nimmt die Berichterstattung über die INDUS Holding AG auf Frankfurt am Main, 28. August 2024 - PARMANTIER & CIE. hat die Berichterstattung über die INDUS Holding AG, Bergisch Gladbach, eine diversifizierte Holdinggesellschaft mit Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen (KMUs), aufgenommen. INDUS ist für sein Portfolio von "Hidden Champions" in wichtigen Industriesegmenten bekannt und zählt zu den führenden Spezialisten für nachhaltige Unternehmensbeteiligung und -entwicklung im deutschsprachigen Mittelstand. Das Unternehmen erwirbt überwiegend inhabergeführte Unternehmen aus der Industrietechnik und unterstützt diese mit einer langfristigen Ausrichtung in ihrer unternehmerischen Entwicklung. Unseren vollständigen Research-Bericht zur INDUS Holding AG finden Sie hier:

Bloomberg/parmantiercie; Short code: {DS FMG } Finanzberichte und Präsentationen › INDUS Holding AG https://www.parmantiercie.com/ Über die PARMANTIER & CIE. GmbH: PARMANTIER & CIE. ist auf die Beratung und Vermittlung von Unternehmensfinanzierungen, sei es Eigenkapital, Fremdkapital oder hybride Finanzierungsformen spezialisiert und verfolgt dabei den Geschäftsansatz einer klassischen Merchant Bank. Des Weiteren investiert PARMANTIER & CIE. in börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen. Leitmotive des Unternehmens sind die traditionellen Werte eines ehrbaren Kaufmanns und die Entwicklung innovativer Finanzierungslösungen für eine sich wandelnde Welt. Das Unternehmen geht dabei selbst ins Risiko und engagiert sich immer mit eigenem Kapital. Eine vorausschauende Denkweise zeichnet das Haus ebenso aus wie die Gestaltung maßgeschneiderter, moderner Unternehmensfinanzierungen für börsennotierte und nicht börsennotierte Unternehmen. Kontakt: Melba Victoria Grün gruen@parmantiercie.com



Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch EQS Group AG.

Medienarchiv unter https://www.eqs-news.com.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.