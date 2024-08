EQS-News: Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Halbjahresbericht

Eigenheim Union: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten zu



28.08.2024 / 09:32 CET/CEST

Am 27.08.2024 fand die Hauptversammlung, die über das Geschäftsjahr 2023 beschloss, im Hotel Pullman Berlin Schweizerhof statt.



Mit Einberufung der Hauptversammlung schlugen Vorstand und Aufsichtsrat acht Beschlusspunkte zur Abstimmung vor. Neben der Feststellung des geprüften und mit einem uneingeschränkten Prüfungsvermerk versehenen Einzelhandelsabschluss stand auch die geplante Kapitalherabsetzung zur Abstimmung. Sämtlichen Tagesordnungspunkten stimmten die Aktionäre der Gesellschaft mit großer Mehrheit zu.



Ein besonders hervorzuhebendes Ergebnis ist die 100-prozentige Zustimmung zur geplanten Kapitalherabsetzung. Diese Maßnahme ist Teil der strategischen Neuausrichtung der Eigenheim Union und unterstreicht das Bestreben des Unternehmens, seine finanzielle Stabilität zu stärken und langfristig Mehrwert für die Aktionäre zu schaffen.



Das Aufsichtsratsmitglied Karl-Heinz Richard Fürst von Sayn-Wittgenstein legte nach der Hauptversammlung sein Mandat als Aufsichtsratsmitglied nieder. Der Aufsichtsratsvorsitzende dankt Fürst von Sayn-Wittgenstein für seine konstruktive Mitarbeit. Herr Stefan von der Heiden wurde zum neuen Mitglied des Aufsichtsrats gewählt. Herr von der Heiden bringt umfassende Erfahrung und Expertise im Bereich Immobilien mit und wird den Aufsichtsrat durch seine strategische Weitsicht bereichern.



"Die Zustimmung zur Kapitalherabsetzung zeigt, dass auch unsere Aktionäre diese Entscheidung begrüßen und wünschen. Ziel ist es die Herabsetzung bis November 2024 zu vollziehen, um mit einem transparenteren Bilanzbild und einer positiven Prognose das schwerfällige Geschäftsjahr 2024 hinter uns zu lassen. Die Wahl von Herrn von der Heiden zum Aufsichtsratsmitglied unterstreicht unser konsequentes Vorgehen, die Eigenheim Union an die Gegebenheiten anzupassen und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Wir danken allen Aktionären für ihre Unterstützung und ihr Vertrauen in die zukünftige Entwicklung des Unternehmens" kommentiert der Vorstand.



Der Halbjahresbericht 2024 wird bis 25.09.2024 veröffentlicht.



Über die Eigenheim Union Gruppe

Die Eigenheim Union Gruppe ist ein Immobilien Servicehaus, das auf die Realisierung bezahlbarer und nachhaltiger Wohnqualität in der Metropolregion Berlin-Brandenburg spezialisiert ist. In attraktiven Lagen entstehen bezugsfertige Eigenheime für Selbstnutzer und Kapitalanleger. Sämtliche Wertschöpfungsprozesse sind standardisiert und werden durch das erfahrene Team der Eigenheim Union Gruppe abgedeckt.



Kontakt

Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG

Ringbahnstraße 16/18/20

12099 Berlin

Telefon: +49 30 233 21 36 0

Fax: +49 30 233 21 36 99

info@eigenheim-union-beteiligung.de





