Uranium Energy Corporation - UEC: Leerverkaufssignal beim US-Uranbergbauunternehmen Nr. 1!

Knackpunkt: angereichtertes Uran! Putins Rosatom drückt die Preise!

Fortsetzung des Abwärtstrends bei der Uranium-Energy-Aktie?

Uranium Energy Corporation (UEC) - ISIN US9168961038

Rückblick: Im Chart sehen wir 6-Monats-Minus von rund 20 Prozent und eine Folge tieferer Pivot-Tiefs und Pivot-Hochs, so dass sich die Uranium-Energy-Aktie in einem klaren Abwärtstrend befindet. Zuletzt gab es eine Bärenflagge, die in den fallenden 50er-EMA hineinragt. Somit deutet charttechnisch vieles auf einen weiteren Abverkauf hin.

Uranium-Energy-Aktie: Chart vom 27.08.2024, Kürzel: UEC Kurs: 5.30 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Aus heutiger Sicht ist es unwahrscheinlich, dass sich das Wertpapier mittelfristig der negativen Entwicklung entziehen kann. Für Long Trades wäre ein höheres Tief und anschließende Kurse über der Widerstandslinie erforderlich.

Mögliches bärisches Szenario

Mit dem Unterschreiten der Kerze vom Montag hatte es bereits gestern ein Kaufsignal gegeben, die UEC-Aktie lag aber bei Börsenschlusss darüber. Falls das Wertpapier heute wieder Schwäche zeigen sollte, wäre erneut ein Leerverkauf denkbar. Kursziel wäre das Pivot-Tief vom 5. August.

Meinung:

Uranium Energy hatte 2021 Uranium One Americas vom russischen Staatskonzern Rosatom übernommen und stieg somit zur Nummer 1 der US-Uranbergbbauindustrie auf. Dem Unternehmen aus dem texanischen Corpus Christi gelingt es allerdings nicht, schwarze Zahlen zu schreiben. Knackpunkt ist die Anreicherung des Urans zur Kernbrennstoff, der zur Energiegewinnung genutzt werden kann. Hierbei hat Rosatom deutliche Kostenvorteile gegenüber westlichen Firmen wie Westinghouse, greift dabei auf eigene Uran-Ressourcen zurück und exportiert die Brennelemente, unter anderem auch in die Vereinigten Staaten von Amerika. Es gab zwar Bemühungen der Biden-Regierung, diese Sanktionen wegen des Ukraine-Krieges zu sanktionieren, diese verliefen aber weitgehend im Sande. Somit dürfte der Preisdruck bei Uran vorerst erhalten bleiben, sodass Uranium Energy weiterhin nicht in die Gewinnzone kommt. Für die UEC-Aktie bedeutet dies, dass die Bären am Drücker bleiben dürften.

Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Aktuelle Marktkapitalisierung: 2.17 Mrd. USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 33.78 Mio. USD

Meine Meinung zu Uranium Energy ist bärisch.

Quellennachweis: https://world-nuclear-news.org/Articles/UEC-to-buy-Uranium-One-US-uranium-assets, https://www.polskieradio.pl/400/7764/Artykul/3400282,USA-kaufen-wieder-Uran-aus-Russland

Veröffentlichungsdatum: 28.08.2024

Autor: Thomas Canali

