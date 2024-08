Fliegen wird in Deutschland teurer, das Flugangebot mehr und mehr ausgedünnt. Jetzt schlagen der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen (BDL) und der Flughafenverband Alarm. Denn was in grünem Sinne recht ist, Fliegen als Luxusvergnügen für Parteigänger und -funktionäre zu reservieren, ist in Wirklichkeit ein Indikator für die wirtschaftliche Lage. »Wer die lahmende deutsche Wirtschaft beleben will«, so D ...

Den vollständigen Artikel lesen ...