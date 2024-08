Samsung SDI und General Motors haben sich über die Details ihres Batterie-Joint-Ventures in den USA geeinigt. Herzstück der Kooperation ist ein neues Zellwerk im US-Bundesstaat Indiana, das 2027 mit einer anfänglichen Jahreskapazität von 27 GWh in Betrieb gehen soll. Samsung SDI und GM hatten ihre Pläne im April 2023 erstmals offiziell gemacht und haben seitdem an der Ausarbeitung der wichtigsten Details gearbeitet. Spruchreif ist nun, dass das Joint ...

Den vollständigen Artikel lesen ...