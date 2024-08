Berlin - Jan van Aken, Kandidat für den Parteivorsitz der Linken, glaubt nicht an den langfristigen Erfolg vom Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW).



"Ich glaube, das lebt ein bisschen davon, dass da eine Millionärin irgendwie ein paar gute Bücher geschrieben hat und deswegen so bekannt ist. Das wird sich aber ganz, ganz schnell wieder legen", sagte van Aken am Mittwoch den Sendern RTL und ntv. "Deswegen glaube ich, dass wir in drei, vier Jahren von BSW gar nichts mehr hören werden."



Über die Namensgeberin sagte er: "Die ist klug. Aber ich glaube, Sahra Wagenknecht geht es nur um Sahra Wagenknecht und überhaupt nicht um andere Menschen. Wenn ich mir angucke, wie sie sich da draußen bewegt, also ich weiß überhaupt nicht, ob sie irgendeine Ahnung hat, wie es einer Krankenpflegerin geht." Seine eigene Tochter sei Krankenschwester, deswegen habe er da im Vergleich zur BSW-Chefin Erfahrung. "Ich glaube, Sahra Wagenknecht lebt ein bisschen auf dem Mond", so van Aken weiter.

© 2024 dts Nachrichtenagentur