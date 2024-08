Marktteilnehmer erwarten Quartalsbericht

Der deutsche Aktienmarkt startete am Mittwoch mit leichtem Anstieg, wobei der DAX leicht auf 18.765 Punkte zulegte. Das Interesse galt vor allem Nvidia, dessen Quartalszahlen nach Börsenschluss in den USA erwartet wurden. Die Erwartungen an das KI-Flaggschiff sind hoch: Analysten prognostizieren für das vergangene Quartal einen Umsatz von 28,7 Milliarden Dollar, was mehr als eine Verdopplung im Vergleich zum Vorjahr darstellen würde. Der Gewinn soll sich auf 15,1 Milliarden Dollar nahezu verdreifacht haben. Am Vortag stieg der Nvidia-Aktienkurs bereits um 1,5 Prozent. Marktbeobachter gehen davon aus, dass diese Zahlen entscheidend sein könnten für die weitere Rekordjagd des DAX, der sich nach gut dreimonatiger Konsolidierung seinem Allzeithoch von Mitte Mai annähert.

Nervosität [...]

Hier weiterlesen